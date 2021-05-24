Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Denizli’de aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ana yoldan tali yola girince bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Motosikletteki kasksız iki genç, metrelerce havaya fırlayıp yere düştü. Korkunç kazada, 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Çezik hayatını kaybetti, Deniz Çezik ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Emre Can Görücü gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 24.05.2021 - 16:23| Son Güncelleme : 24.05.2021 - 16:41
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