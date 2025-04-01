Otomobiller çarpıştı küçük çocuk camdan fırladı!
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki bir çoçuk aracın camından sokağa fırladı.
Ulukavak Mahallesi Tekceviz 17. Sokak'ta Y.A. idaresindeki 19 ACD 405 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 EZK 895 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden birisi duvarı yıkarak bahçeye girerken, diğer otomobilin ön koltuğundaki kadının kucağında oturan 4 yaşındaki M.A. camdan dışarı fırladı. Kazada 4 yaşındaki M.A. ile sürücü Y.A., S.M., Z.E.A., E.A. Z.B. ve S.A. yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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