Otomotivde su yönetimi nasıl yapılıyor?

Otomotiv sektöründe suyu en çok kullananlar, yetkili satıcılar... Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, bayilerde ne kadar su kullanıldığını ölçmekle başlayan planlama sürecini NTV'ye anlattı. Bu sürecin sonunda, araç başına su kullanımı 1,2 metreküp harcamaya kadar düştü. Bu da bir kişinin 2 haftada harcadığı suya eşit.
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NTV 22.03.2021 - 14:57| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 15:15
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