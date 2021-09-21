Otostop yaparak bindiği araçta can verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken yaralılardan Fatma Tavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka’nın Alanya sınırlarında otostop yaparak araca bindikleri, üzerlerinden kuru sıkı tabanca çıktığı bildirildi.
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NTV 21.09.2021 - 15:48| Son Güncelleme : 21.09.2021 - 16:31
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