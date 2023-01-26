Otoyolda lastiği patlayan otomobil faciaya neden oluyordu

Adana’da seyir halindeki bir otomobilin otoyolda lastiğinin patlaması korku dolu anlara neden oldu. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ilerleyen sürücüler, lastiği patlayan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Uzun süre TIR ve kamyonlarn arasında kalan sürücü, daha sonra aracını emniyet şeridine çekti.

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