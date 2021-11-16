Otoyolu kapatan sürücüler kamerada: Yan yana gelip yarıştılar
İstanbul Havalimanı yolunda iki otomobil ve bir cip sürücüsü, yan yan gelip yolu kapatarak yarıştı. Birbirlerinden kopmamak için yol boyunca makas atarak ilerleyen sürücüler, trafikte yarattıkları tehlikeyi umursamadılar. O anları cep telefonuyla kaydeden bir başka sürücü, ‘‘Yolu rehin almışlar, hava atıyorlar. Bu görüntüleri yetkililere vereceğim’’ diyerek tepki gösterdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.