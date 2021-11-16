Otoyolu kapatan sürücüler kamerada: Yan yana gelip yarıştılar

İstanbul Havalimanı yolunda iki otomobil ve bir cip sürücüsü, yan yan gelip yolu kapatarak yarıştı. Birbirlerinden kopmamak için yol boyunca makas atarak ilerleyen sürücüler, trafikte yarattıkları tehlikeyi umursamadılar. O anları cep telefonuyla kaydeden bir başka sürücü, ‘‘Yolu rehin almışlar, hava atıyorlar. Bu görüntüleri yetkililere vereceğim’’ diyerek tepki gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 11:38 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 11:40

TÜRKİYE HABERLERİ