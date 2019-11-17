Öykü Arin için kritik süreç başlıyor

Antalya'da löseminin nadir bir türüyle mücadele eden 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kritik süreç başlıyor. 15 gün sonra küçük kızın kullandığı ilaçlardan biri kesilecek. Sonrasında Öykü Arin'in durumu yakından takip edilecek. Kızının iyileşeceğine tüm kalbiyle inandığını söyleyen anne Eylem Yazıcı, herkesi kök hücre bağışına çağırıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.