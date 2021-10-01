Özel çocukların kahramanı

İzmir’de beden eğitmeni Murat Aygün (46), yıllar önce otizmliler merkezinde eğitmenlik yaparken hiç konuşamayan otizmli bir öğrencinin kendisine 'baba' diye seslenmesi üzerine duygulanıp özel öğrencilerle çalışmaya karar verdi. Menemen ilçesinde bir merkez kurarak gönüllülük esasıyla otizm, down sendromu ve gelişimsel bozukluk taşıyan öğrencilere eğitim vermeye başlayan Aygün, çok sayıda öğrencinin hayatına dokundu.
Abone ol
Paylaş
NTV 01.10.2021 - 15:49| Son Güncelleme : 01.10.2021 - 15:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.