Özel hastanedeki Ömer bebek nakledildi mi? Yanlış uygulama suçlaması
26 haftalıkken dünyaya gelen Ömer bebek, 4 aydır İstanbul Güngören'deki özel hastanede tedavi görüyordu. Bebeğin bacağının yanlış uygulama nedeniyle kaybedilmeye çok yakın olduğunu iddia eden aile, suç duyurusunda bulundu. NTV'nin haberi üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastane hakkında inceleme başlattı. Ömer bebek Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Bebeğe yanlış uygulama yapılıp yapılmadığı, bebeğin neden daha önce sevk edilmediği incelemeler sonunda ortaya çıkacak. (Haber: Melike Şahin Kamera: Cahit Kazan)
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