Özel okul ücretlerinde artış

Özel okulların erken kayıtları sona erdi. Erken kayıtta ücretler biraz daha avantajlıydı ama gelen zamlarla birlikte önümüzdeki yıl ödenecek miktarlar kimi üniversitelerin ücretlerini de geçti. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin ve Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk NTV'ye konuştu.
Haber: Deniz Tüysüz

Haberler - NTV Haber 26.04.2022 - 21:24 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 21:35

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