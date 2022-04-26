Özel okul ücretlerinde artış

Özel okulların erken kayıtları sona erdi. Erken kayıtta ücretler biraz daha avantajlıydı ama gelen zamlarla birlikte önümüzdeki yıl ödenecek miktarlar kimi üniversitelerin ücretlerini de geçti. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin ve Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk NTV'ye konuştu. Haber: Deniz Tüysüz
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 26.04.2022 - 21:24| Son Güncelleme : 26.04.2022 - 21:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.