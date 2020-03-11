Özel sağlık sigortası poliçeleri corona virüste tedavi giderlerini kapsıyor mu?
Corona virüste Türkiye'de ilk vaka görüldü. Sağlık Bakanı Koca, şu an için bir salgından bahsedilmeyeceğini belirtti. Peki olası bir corona virüs salgınında hastaler ve hastaneler ne yapacak? Özel sağlık sigortaları corona virüs giderlerini kapsamazken özel hastanelerin corona virüse müdahale etmeyeceği, müdahalenin devlet hastanesinde yapılacağı belirtiliyor. İşte ayrıntılar...
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NTV 11.03.2020 - 08:24| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 11:38
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