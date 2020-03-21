Özellere de virüsle mücadele görevi

Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs tedbirleri kapsamında önemli bir karar aldı.. Tüm hastaneler "Pandemi" hastenesi ilan edildi. Böylece Coronavirüs tanısı koyulan kişilerin kamu-özel hastane ayrımı yapılmaksızın tedavileri gerçekleşebilecek.

NTV 21.03.2020 - 11:20 | Son Güncelleme : 21.03.2020 - 13:05

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