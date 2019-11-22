Özgecan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu'nun katili yargılanıyor

Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu'nun boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından öldürülmesiyle ilgili ilk dava görüldü. Sanık, cinayetin ayrıntılarını soğukkanlılıkla anlattı. O ayrıntılar öylesine dehşet vericiydi ki mahkeme başkanı bile, "İddianameyi okurken rahatsız oldum" dedi. Sanığın tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi, duruşma 6 Aralık'a ertelendi.
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