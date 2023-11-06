Özgür Özel'in A takımı listesinde kimler var?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi tamamlandı. Bin 277 delegenin oy kullandığı seçimlerde, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Seçim sonuçları, kadın ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından netleşecek. Peki, Özel'in listesi neye göre şekillendi? Çarşaf listede bir delinme söz konusu mu? CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, NTV ekibinden Özgür Akbaş'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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