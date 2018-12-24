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Özgür Suriye Ordusu Münbiç yolunda
24.12.2018 - 11:49

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi. ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi. Münbiç'te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız” açıklamasında bulundu. Ayrıntıları canlı yayında NTV ekibinden Ahmed Arpat aktardı.

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