Özlem Sarıkaya Yurt aramızdan ayrılalı bir yıl oldu
Bir yıl önce NTV ailesi, aldığı acı haberle yıkılmıştı. Uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece ekranı değil, nice anıları paylaştığımız, güzel kalpli arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybetmiştik. NTV Haber merkezinin stüdyolarında, koridorlarında acı ve neşe dolu nice haberlere birlikte tanıklık ettik. Bu ekranda kimi zaman güne onunla başladık kimi zaman geceyi onunla bitirdik. Aramızdan ayrıldığında daha 39 yaşındaydı. Özlem, mesleğine öyle tutkuyla bağlıydı ki kemoterapiye devam ederken bile stüdyodan uzak kalmak istemedi, çalıştı. Geçen yıl bugün kaybettiğimiz çalışma arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u hiç unutmayacağız.
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