Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari NTV'de

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, göreve geldikten sonra ilk Türkiye ziyaretini yaptı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Afganistan başlığı da önemliydi. Heyette olan Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari, ülkede ekonomik ve insani sorun çözülmeden terör sorununun çözülemeyeceği mesajını verdi. Bu anlamda uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Taliban yönetimine de "daha iyisini yapabilirler" dedi. Bilavel Butto Zerdari NTV'den Deniz Kilislioğlu'na konuştu...

Haberler - NTV 02.06.2022 - 19:06 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 19:36

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