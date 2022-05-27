“Pandemi dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırdı”

Gelişen teknolojilerle hızlanan dijital dönüşüm uygulamaları, hem özel sektörde hem de kamu ve sivil toplum kuruluşlarında hızla hayata geçiyor. NTV ekranlarında yayınlanan Dijital Dönüşüm Gündemi programının bu haftaki konukları Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata markalarının dijital dönüşüm yolculuklarını değerlendirdi. Dijital Dönüşüm Gündemi programı her Çarşamba NTV'de.

Haberler - ntv.com.tr 27.05.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 27.05.2022 - 13:45

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