Pandemi nedeniyle ertelemişlerdi: Doktor çift bebekleriyle düğün yaptı
İstanbul’da doktor bir çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini normalleşmeyle birlikte şimdi yapabildi. İki yıl önce sade bir nikahla evlenen çift, düğünlerine 8 aylık bebekleri Selin ile geldi. Düğün davetiyelerini bastırdıkları gün ikinci bebeklerinin olacağı haberini de alan çift, düğünde yakınlarıyla doyasıya eğlendi.
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ntv.com.tr 17.07.2021 - 15:59| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 16:12
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