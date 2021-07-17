Pandemi nedeniyle ertelemişlerdi: Doktor çift bebekleriyle düğün yaptı

İstanbul’da doktor bir çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini normalleşmeyle birlikte şimdi yapabildi. İki yıl önce sade bir nikahla evlenen çift, düğünlerine 8 aylık bebekleri Selin ile geldi. Düğün davetiyelerini bastırdıkları gün ikinci bebeklerinin olacağı haberini de alan çift, düğünde yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

ntv.com.tr 17.07.2021 - 15:59 | Son Güncelleme : 17.07.2021 - 16:12

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