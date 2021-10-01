Panelvan aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
İstanbul Şişli'de annesiyle girdiği bakkaldan çıkarak yola doğru koşan 3 yaşındaki Hamza E.'ye panelvan araç çarptı. Ağır yaralanan çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Panelvan aracın şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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NTV 01.10.2021 - 10:31| Son Güncelleme : 01.10.2021 - 10:39
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