Panelvan aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İstanbul Şişli'de annesiyle girdiği bakkaldan çıkarak yola doğru koşan 3 yaşındaki Hamza E.'ye panelvan araç çarptı. Ağır yaralanan çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Panelvan aracın şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

NTV 01.10.2021 - 10:31 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 10:39

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