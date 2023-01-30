Papa'dan "Türkiye barış çabasını sürdürmeli" mesajı

Vatikan'da görev süresi sona eren Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Papa Francis'e veda ziyaretini anlattı. Göktaş, Papa'nın "Türkiye, barışı sağlamaya yönelik çabaları sürdürmeli" mesajı verdiğini söyledi. Büyükelçi, Vatikan'da geçen dört yılını da değerlendirdi.

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