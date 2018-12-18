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Papağana işkence videosu (Murat Özdemir Adliye'de)
18.12.2018 - 15:03

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu sonrası gözaltına alınan bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir Adliye'ye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Adliye'ye getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. Aralarında Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Ömür Gedik, Haluk Levent, ve Murat Boz gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi. Instagram Özdemir'ın hesabına erişimi engelledi.

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