Papağana işkence videosu (Murat Özdemir serbest kaldı)

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu sonrası gözaltına alınan bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir serbest bırakıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. Aralarında Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Ömür Gedik, Haluk Levent, ve Murat Boz gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi. Instagram Özdemir'ın hesabına erişimi engelledi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu sonrası gözaltına alınan bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir serbest bırakıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. Aralarında Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Ömür Gedik, Haluk Levent, ve Murat Boz gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi. Instagram Özdemir'ın hesabına erişimi engelledi.