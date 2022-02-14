Para alacağını zannederken polis kimliğiyle karşılaştı
İstanbul Kadıköy’de değnekçilik yapan bir kişi, sivil polis ekibi tarafından suçüstü yakalandı. Polis ekibi, arabayı park etmek isteyen müşteri gibi değnekçinin yanına gelip fiyat sordu. Bir saat park ücreti olarak 20 TL isteyen değnekçi, para alacağını zannederken polis cebinden cüzdan yerine kimliğini çıkardı. Recep B. gözaltına alınarak Kadıköy Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
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