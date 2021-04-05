Paramotor pilotunun mucize kurtuluşu

Paramotor pilotu Kemak Oturak, Pamukkale’de antrenman uçuşu yaparken yere çakıldı. Alçak irtifada kanadında kapanma yaşandığını anlatan 32 yaşındaki Oturak, ‘‘Muhtemelen termik duvarına çarptım. Kapanma oldu ve o anda da yere çarptım. Böyle bir kazaya göre bu kadar az hasar olması mucize’’ dedi.

ntv.com.tr 05.04.2021 - 14:27 | Son Güncelleme : 05.04.2021 - 14:46

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