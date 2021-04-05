Paramotor pilotunun mucize kurtuluşu

Paramotor pilotu Kemak Oturak, Pamukkale’de antrenman uçuşu yaparken yere çakıldı. Alçak irtifada kanadında kapanma yaşandığını anlatan 32 yaşındaki Oturak, ‘‘Muhtemelen termik duvarına çarptım. Kapanma oldu ve o anda da yere çarptım. Böyle bir kazaya göre bu kadar az hasar olması mucize’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 05.04.2021 - 14:27| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 14:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.