Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadına destek kuyruğu

Adana’da KOAH hastası eşi çalışamadığı için seyyar satıcılık yaparak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz’ın, 7 bin lira parası ve cep telefonu çalındı. Büyük üzüntü yaşayan kadına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Çok sayıda vatandaş, kadının sattığı yeşillikleri satın almak için kuyruk oluşturdu.

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