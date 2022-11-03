Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadına destek kuyruğu
Adana’da KOAH hastası eşi çalışamadığı için seyyar satıcılık yaparak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz’ın, 7 bin lira parası ve cep telefonu çalındı. Büyük üzüntü yaşayan kadına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Çok sayıda vatandaş, kadının sattığı yeşillikleri satın almak için kuyruk oluşturdu.
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