Paraşütçüler havada çarpıştı

Fethiye'de düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde wingsuit (yarasa adam uçuşu) yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Babadağ'dan yarasa adam uçuşu yapan Çağdaş Türkmen, Belcekız sahilinde inişi geçtiği sırada, ticari uçuş yapan pilotun paraşütüyle çarpıştı. Paraşütlerdeki 3 kişi yaklaşık 20 metre yükseklikten denize düştü. Bölgede görevli ekipler tarafından kurtarılan yaralılar karaya çıkarıldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Paraşütçülerin denize düşme anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 03:56| Son Güncelleme : 25.10.2021 - 04:06
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