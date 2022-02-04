Parfümcüler yakalandı

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda parfüm satıcıları bir turisti tekme tokat döverek, başında parfüm şişesi kırmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kimliğini tespit ettiği 3 satıcıyı gözaltına aldı. Zanlılar hakkında turistler şikayetçi olmayınca kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi.
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