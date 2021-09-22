‘‘Paris İklim Anlaşması’nı önümüzdeki ay Meclis’in onayına sunacağız’’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, BM Genel Kurulu’ndan dünyaya seslendi. Konuşmasında iklim değişikliğine de dikkat çeken Erdoğan, Paris İklim Anlaşması’nın önümüzdeki ay Meclis’in onayına sunulacağını da ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aşı konusunda da önemli bir mesajı oldu.
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NTV 22.09.2021 - 13:14| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 13:23
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