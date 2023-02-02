Park halindeki araçta patlama olunca camdan çıkıp kaçtılar

Konya'da akaryakıt istasyonu çıkışında park halindeki otomobil bir anda patladı. O sırada araçta olan iki kişi, kendini camdan dışarı attı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, araçtakilerin patlamadan önce akaryakıt istasyonundan 3 tüp çakmak gazı aldığını belirledi. Aracı bırakıp kaçan iki kişi aranıyor.

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