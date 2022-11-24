Park halindeki otomobili iterek çaldılar

Mersin’de iki hırsız, park halindeki bir aracı iterek çaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, 3 kişinin aracı çalılştırmak için uğraştığı, başaramayınca da iterek götürdükleri görülüyor. Yakalanan zanlılardan O.Ç.ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terk edilmiş halde bulunan araç, sahibine teslim edildi.
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