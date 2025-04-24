Park ve bahçeler çadırlarla doldu: Bazı İstanbullular geceyi dışarıda geçirdi
İstanbul'u sarsan 6,2lik deprem sonrasında, binalarına güvenmeyenler soğuk havaya rağmen geceyi parklarda, yeşil alanlarda geçirdi. Bazıları araçlarında sabahladı, bazıları da boş buldukları alanda çadır ve battaniye içinde geceyi geçirdi. Depremin kilometrelerce derinlikteki uğultusu da kaydedildi. Haber: Osman Terkan/İlkay Dikici/Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Oktay Taşkın/Muhammet Tarakçı/Burak Sevinç
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