Park yeri tartışması silahlı saldırıya dönüştü:2 yaralı
İstanbul Arnavutköy’de bir sürücü ile esnaf arasında çıkan park yeri tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Sürücü aracının camından kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda, iki kişinin yaralandığı ve kaldırımda yürüyen bir anne ile oğlunun can havliyle kaçtıkları görülüyor. Olay sonrası kaçıp giden sürücü aranıyor.
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