Park yeri yüzünden kafeteryada kurşun yağdırdı

İstanbul Sarıyer’de bir kişi, park yeri yüzünden tartıştığı 24 yaşındaki gence kafeteryada kurşun yağdırdı. Kolundan ve bacaklarından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli de olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haberler - NTV 18.12.2021 - 13:31 | Son Güncelleme : 18.12.2021 - 13:39

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