Parkı temizlerken fark etti: Su alıp içirdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğine su içiren belediye çalışanının görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bircan Eren, parkı temizlerken köpeğin susadığını fark etti ve kafeden su alarak içirdi. Eren ‘‘Parkımıza pekçok köpek geliyor. Çok sıcak havalarda ağaçların altında uyuyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyorum. Suyu içtiğini görünce çok mutlu oldum’’ dedi.

ntv.com.tr 18.07.2021 - 15:21 | Son Güncelleme : 18.07.2021 - 15:35

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