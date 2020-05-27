Parklara fiziki mesafe çemberi

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da normalleşme adımları çerçevesinde, fiziki mesafe kuralının uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Parklar ve sahillerde bu kuralın uygulanabilmesi için fiziki mesafe çemberleri çizildi. Öte yandan, 29 Mayıs'ta cuma namazı ile ibadete açıklacak camilerde de dezenfekte çalışması vardı.

NTV 27.05.2020 - 09:30 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 11:03

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