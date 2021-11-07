Parkta bıçaklı kavga kamerada: Defalarca tekmelenip bıçaklandı

İstanbul Kağıthane’de arkadaşıyla parkta oturan 18 yaşındaki Hasan L., bıçaklı bir grubun saldırısına uğradı. İddiaya göre grup, ‘‘Burada oturmayın’’ diyerek iki genci parktan kovdu. Tartışma kavgaya dönüşünce yere düşen Hasan L. dakikalarca tekmelendi. Grubun içinden biri Hasan L.’yi bıçaklayarak kaçtı. Bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken bıçaklı saldırgan ve arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.
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