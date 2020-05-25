Partiler uzaktan bayramlaştı

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma törenleri, coronavirüs salgını nedeniyle bu bayram yüz yüze değil videokonferans yöntemiyle gerçekleşiyor. Görüşmelerin de tek gündem maddesi coronavirüs salgını ile mücadeleydi.
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NTV 25.05.2020 - 13:16| Son Güncelleme : 25.05.2020 - 13:29
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