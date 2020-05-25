Partiler uzaktan bayramlaştı

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma törenleri, coronavirüs salgını nedeniyle bu bayram yüz yüze değil videokonferans yöntemiyle gerçekleşiyor. Görüşmelerin de tek gündem maddesi coronavirüs salgını ile mücadeleydi.

NTV 25.05.2020 - 13:16 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 13:29

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