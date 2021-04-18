Pastane sahibi ve oğlunu dövdüler

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir pastanenin sahibi ve iki oğlunu darbedip giden 3 saldırgan, iki saat sonra dönüp kapalı olan işyerinin camlarına pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Alınan bilgiye göre, 17 Nisan'da Anadolu Mahallesi'ndeki bir pastaneye tatlı almak için giren 3 kişiden biri, çıkan tartışma sonucu iş yeri sahibi İ.K'nin oğluna tokat attı. Tezgahın arkasından çıkıp müdahale etmek isteyen dükkan sahibi ve diğer oğlu da saldırganlar tarafından darbedildi. Maddi hasara uğrattıkları pastaneden ayrılan saldırganlar, yaklaşık iki saat sonra tekrar gelerek, kapalı olan pastaneye pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Saldırganların pastaneye ateş açtığı anlar kameraya yansıdı
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Anadolu Ajansı 18.04.2021 - 20:38| Son Güncelleme : 18.04.2021 - 20:49
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