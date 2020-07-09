Patlama neden oldu? (İstikrarsızlaşmış mühimmat)

Sakarya'da hava fişek fabrikasındaki patlamadan geriye kalan malzemelerin imhası sırasında da patlama oldu. Olayda 3 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, patlamanın olası nedenleriyle ilgili NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

NTV Haber 09.07.2020 - 13:15 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 13:40

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