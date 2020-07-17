Patlama olan Sakarya'daki fabrikanın ihmaller zincirini çalışanları anlattı
Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası patlaması sonrası, işçilerin ifadesi "ihmaller zincirini" ortaya çıkardı. İfadelere göre, en tehlikeli kimyasalların üretildiği "çin mahallesi" denilen bölüm, tüm denetimlerden kaçırıldı. Patlamadan yaralı kurtulan işçiler, 7 kişinin öldüğü patlamaya da,, bu bölümün neden olduğunu iddia etmişti. İşçiler ayrıca, fazla üretim için baskı gördüklerini ve olması gerekenden çok daha fazla miktarda patlayıcının içinde çalıştıklarını anlattı.
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NTV Haber 17.07.2020 - 18:41| Son Güncelleme : 17.07.2020 - 18:42
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