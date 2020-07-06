Patlamada ölen işçinin ailesine dava

Sakarya'daki patlama, aynı havai fişek fabrikasında 11 yıl içinde gerçekleşen 7'nci kazaydı. 2014'teki patlamada işçilerden Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetti. Ailesi mahkemeye gidince, firma, fabrikanın zarara uğradığı gerekçesiyle 1 milyon 800 bin liralık karşı dava açtı.(Fotoğraf: 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamadan)
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 06.07.2020 - 15:08| Son Güncelleme : 06.07.2020 - 15:09
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.