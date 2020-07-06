Patlamada ölen işçinin ailesine dava

Sakarya'daki patlama, aynı havai fişek fabrikasında 11 yıl içinde gerçekleşen 7'nci kazaydı. 2014'teki patlamada işçilerden Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetti. Ailesi mahkemeye gidince, firma, fabrikanın zarara uğradığı gerekçesiyle 1 milyon 800 bin liralık karşı dava açtı.(Fotoğraf: 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamadan)

NTV Haber 06.07.2020 - 15:08 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 15:09

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