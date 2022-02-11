Güngören'de bulunan boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Olay yerine polis ve itafiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman çıkan iş yerinde bulunanlar tahliye edildi. Polis ekipleri iş yerinin çevresindeki yolları trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin 5 katlı binadaki yangına müdahalesi sürüyor.
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