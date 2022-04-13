Patlayan fabrika bacasının kapağı site bahçesine düştü
Manisa’da bir beton fabrikasında bacanın patlamasıyla fırlayan demir kapak site bahçesine düştü. Marketten çıktığı sırada tonlarca ağırlıktaki kapağı havada gördüğünü anlatan site sakini Arif Neşeliler ‘‘Kapağın bizim evlere doğru uçtuğunu gördüm. Kızım evdeydi ve eve girecek diye korktum. Şans eseri sitenin bahçesine düştü. Olaydan kısa süre önce de bahçede çocuklar oynuyordu’’ dedi. Site sakinleri fabrikadan şikayetçi oldu.
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