Patlayan soda şişesinin kapağı kör ediyordu

İzmir'de maden suyu şişesinin fırlayan kapağı, 13 yaşındaki öğrencinin gözüne çarptı. Çocuğun sol gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı oluştu. Soda şişelerinin kapağının ısınma ya da çalkalama sonucu basınçla fırlayabileceğini belirten uzmanlar, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.