Pazarcıya bıçakla saldırdı: Bıçağı alınınca yumruklayarak dövdü

İstanbul Beyoğlu’nda pazar tezgahına bıçakla gelen saldırgan, husumetli olduğu pazarcıyı bıçakladı. Pazarcının arkadaşları dakikalarca uğraşarak saldırganın elinden bıçağı almaya başardı. Ancak bu kez saldırgan, pazarcı Selahattin Yeşilçeçen’i tekme ve yumruklarla dövmeye başaldı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan, yere düşen pazarcıyı dövmeyi bıraktı ve arkadaşıyla beraber kaçtı. Polis, iki kişiyi kısa sürede yakaladı. Hastaneye kaldırılan pazarcının sağlık durumu iyi.

Haberler - ntv.com.tr 14.11.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 14.11.2021 - 12:16

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