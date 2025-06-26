Peki kene artışının temel sebepleri nedir? Nelere dikkat edilmeli?
Yaz aylarında artışa geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle Türkiye'de 18 kişi hayatını kaybetti. Enfeksiyonun riski bölgeden bölgeye değişiyor. Türkiye'de Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da daha sık görülüyor. Uzmanlar her kenenin öldürücü olmadığının da altını çiziyor. Peki kene artışının temel sebepleri nedir? Nelere dikkat edilmeli? Muhabir Beyzanur Özer ve kameraman Cüneyt Ali Horozal'ın haberi...
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