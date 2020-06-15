Pençe-Kartal Operasyonu'nun ayrıntıları

Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekatı icra edildiğini duyurdu. NTV muahbiri Özden Erkuş, operasyonun ayrıntılarını canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 15.06.2020 - 02:55| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 03:07
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