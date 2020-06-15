Pençe-Kartal Operasyonu'nun ayrıntıları

Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekatı icra edildiğini duyurdu. NTV muahbiri Özden Erkuş, operasyonun ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

NTV Haber 15.06.2020 - 02:55 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 03:07

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