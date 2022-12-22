Pençe-Kilit operasyonunda sıkıştırılan teröristler mağaradan çıkıp teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonları sürüyor. O operasyonlarda birçok terörist etkisiz hale getirilirken bazıları da teslim oldu. NTV, Kuzey Irak Zap bölgesinde sıkıştırıldıkları mağarada teslim olan iki teröriste ulaştı. Teslim olmaya nasıl karar verdiler? Terör örgütü yöneticileri tarafından nasıl kandırıldılar? Teslim olan teröristler NTV’ye anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.