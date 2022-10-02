Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın bir süre önce çekilen görüntüsünde arkadaşlarına "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın" diye vasiyet ettiği ortaya çıktı.

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